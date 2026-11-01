न्यूजीलैंड में नौकरी का झांसा देकर अयोध्या के बेरोजगार से 12 लाख की ठगी, न्यायालय के आदेश पर FIR

संवाद सूत्र, अयोध्या। न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बेरोजगार से 11 लाख 84 हजार रुपये ठग लिए गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो भुक्तभोगी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर मवई के शिवमूरत तथा जौनपुर जिले के बदलापुर भलुआही निवासी राजेश बिंद व उसके भाई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बाबाबाजार के रसीद पट्टी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित शिवमूरत उनका परिचित है। वह दुबई में नौकरी करता है। उसने उनकी मुलाकात अन्य आरोपितों से कराई। आरोपित राजेश ने धर्मेंद्र को न्यूजीलैंड में फूड पैकर के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बदले वीजा, टिकट आदि व्यवस्था के लिए कई किस्तों में 11.84 लाख रुपये धर्मेंद्र से लिये गये। कुछ रुपये सआदतगंज में ओवरब्रिज के नीचे दिए गए।