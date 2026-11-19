संवाद सूत्र, अयोध्या। मारपीट, छिनैती, परिवारिक विवाद ही नहीं यूपी-112 अब अजीबाेगरीब मामलों का सामना कर रही है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला प्रकरण सामने आया है, जिसमें यूपी-112 पर आई एक कॉल ने पुलिस कर्मियों का सिर घुमा दिया।

पीआरवी 8441 पर एक इवेंट आता है, जिसमें फोन करने वाले का नाम ज्ञानेंद्र विक्रम यादव तथा पता कुमारगंज का बताया गया। इवेंट में जो शिकायत लिखी थी वह काफी रोचक थी। कॉल करने वाला शादी न होने से परेशान था। उसने शादी कराने के लिए यूपी-112 पर फोन किया था। इवेंट पढ़ते ही पुलिसकर्मी हैरान रह गए।

कॉल की पुष्टि के लिए पीआरवी के जवान ने शिकायतकर्ता को फोन किया। पुलिस कर्मी ने पूछा कि आप ज्ञानेंद्र विक्रम यादव बोल रहे हैं.. उधर से जवाब आया ‘हां’। पुलिस कर्मी फिर पूछता है... समस्या क्या है। जवाब आता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। फोन करने वाले को बुलाती है।

पुलिस टीम के पास पहुंच कर ज्ञानेंद्र कहते हैं कि साहब मैं 40 वर्ष का हो गया...। मेरी शादी नहीं हो रही है...। शादी वाले मेरे घर नहीं आ रहे हैं...। कुछ करिए मेरी शादी हो जाए...। पीआरवी जवान संजय यादव ने ज्ञानेंद्र से कहा कि शादी पुलिस नहीं करवाती है।