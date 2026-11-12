अयोध्या दीपोत्सव के बाद अब कार्तिक मेला की तैयारी में जुटा प्रशासन, संवेदनशील स्थलों को चिह्नित करने के निर्देश

संवाद सूत्र, अयोध्या। दीपोत्सव संपन्न होने के बाद अब सुरक्षातंत्र कार्तिक मेला की तैयारियों में जुट गया है। इस मेले के क्रम में 18 नवंबर को अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा, 20 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा तथा 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान का पर्व है।

इन तीनों अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचेंगे, जिससे शहर में भीड़ का दबाव काफी बढ़ने की आशंका है। कार्तिक मेला मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में ही संपन्न होता है। इसलिए पुलिस ने पहले से ही व्यापक कार्य योजना तैयार करनी शुरू कर दी है।

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने महानगर के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में परिक्रमा मार्ग के दौरान भीड़ के दबाव वाले स्थानों, भंडारे के स्थलों, डायवर्जन प्वाइंट तथा मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर लें।

इन स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, पुलिस बल की तैनाती और ट्रैफिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। दो दिन पूर्व इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी संपन्न हुई है। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं के सुचारु आवागमन के लिए कई जगहों पर अस्थायी बैरीकेडिंग, वैकल्पिक रास्ते और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी। भंडारे के स्थलों पर विशेष सुरक्षा तैनात की जाएगी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या अफवाह से स्थिति न बिगड़े।