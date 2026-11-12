प्रकृति संरक्षण और लोक आस्था का संदेश देता है छठ महापर्व

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। लोक आस्था, सूर्योपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक छठ महापर्व मनाने के लिए जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। चार दिवसीय यह महापर्व 13 नवंबर शुक्रवार से शुरू होकर 16 नवंबर सोमवार तक चलेगा। पर्व को लेकर शहर के मुहल्ला नई आबादी, अलमासपुर, गांधीनगर, शांतिनगर और तीर्थनगरी शुकतीर्थ में श्रद्धालुओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। घरों में साफ-सफाई और पूजन सामग्री जुटाने का सिलसिला चल रहा है।

महिला पूनम राय ने बताया कि छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि प्रकृति, स्वच्छता, अनुशासन और परिवार की सुख-समृद्धि के प्रति समर्पण का संदेश भी देता है। पर्व के पहले दिन 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ अनुष्ठान शुरू होगा। इस दिन व्रती स्नान कर घरों की साफ-सफाई करेंगे और लौकी-भात व चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लेंगे। दूसरे दिन 14 नवंबर शनिवार को खरना होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद तैयार करेंगे। छठी मैया और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही करीब 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा।