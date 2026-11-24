जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रभु श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में कार्तिक मेले के दौरान आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला।

18 से 24 नवंबर तक चले इस धार्मिक आयोजन में देश-प्रदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र सरयू स्नान में भाग लिया।

मेले की शुरुआत 18 नवंबर को पौराणिक 14 कोसी परिक्रमा के साथ हुई। लगभग 42 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ पर भक्तों ने 'जय श्रीराम' के जयघोष और रामधुन के बीच नंगे पांव चलकर पुण्य अर्जित किया।

इसके बाद 20 नवंबर को करीब 15 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान के बाद परिक्रमा मार्ग की यात्रा पूरी की और प्रमुख मठ-मंदिरों में दर्शन-पूजन किया।

इस धार्मिक श्रृंखला का समापन 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के साथ हुआ। भोर से ही नया घाट और राम की पैड़ी सहित सरयू के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, दान-पुण्य किया।

लाखों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात डायवर्जन, पेयजल, चिकित्सा शिविर और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए। ड्रोन, सीसीटीवी और जल पुलिस की निगरानी के बीच पूरा मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की भारी आवक से स्थानीय व्यापार, प्रसाद, फूल-माला और होटल कारोबार को भी खासा बढ़ावा मिला।