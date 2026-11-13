अयोध्या में 17 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला, 3000 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी; पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीकृष्णा आरटीएस विधि महाविद्यालय परिसर, नरौली, रूदौली में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से 17 नवंबर को प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।

सहायक निदेशक सेवायोजन अयोध्या मंडल देवव्रत कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की तकनीकी व गैर तकनीकी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे-कोटक महिंद्रा बैंक, स्विगी, एलएंडटी (लार्सन एंड टुब्रो), श्रीराम पिस्टस एंड रिंग्स, यजाकी इंडिया, वर्धमान, ब्लिंकिट, एलआइसी, अमेजन एवं साई कृपा आदि लगभग 3000 से अधिक रिक्तियों के साथ प्रतिभाग कर रही हैं।