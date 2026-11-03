अयोध्या का 10वां दीपोत्सव: पहली बार विदेशी रामलीला के साथ स्थानीय रामलीला का भी होगा मंचन

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या। दीपोत्सव के 10वें संस्करण में विदेशी रामलीलाओं के साथ ही अयोध्या की भी रामलीला होगी। अभी तक विदेशी रामलीलाओं को ही वरीयता मिलती रही है।

इस बार भी दीपोत्सव में पांच देशों दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, लाओस और थाईलैंड के कलाकार अपनी-अपनी परंपराओं और शैली में रामकथा का मंचन करेंगे। फिलीपींस, थाईलैंड और रूस के कलाकारों की भागीदारी कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

सोमवार को दीपोत्सव की तैयारियां परखने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अयोध्या की रामलीला का भी मंचन दीपोत्सव के मंच पर कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रामनगरी की रामलीला करने वाली सभी मंडलियों को रामलीला देखने के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया।