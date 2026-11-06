अयोध्या दीपोत्सव: 220 टन बालू से तैयार हो रहा भव्य राम दरबार, 50 फीट लंबी सैंड आर्ट का अद्भुत नजारा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव पर रामनगरी में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। रामकथा पार्क के पास 220 टन बालू से भव्य राम दरबार की कलाकृति तैयार की जा रही है।

50 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची इस विशाल सैंड आर्ट में राम मंदिर के साथ प्रभु श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आकृतियां उकेरी जाएंगी।

अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट बिहार के मधुरेंद्र कुमार अपने चार सहयोगियों के साथ 30 अक्टूबर से इस कलाकृति को आकार देने में जुटे हैं। छह नवंबर तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

बालू के कणों को कलात्मक आकार देकर रामकथा को जीवंत करने की यह कोशिश दीपोत्सव के आकर्षण को नया आयाम देगी। कलाकृति में राम मंदिर की भव्यता के साथ राम दरबार की दिव्यता को भी दर्शाया जाएगा। इसकी विशालता और बारीक शिल्पकारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी।