अयोध्या दीपोत्सव 2026: पिपिरखौली गोशाला के गोबर से बने 5100 दीपकों से रोशन होगी रामनगरी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। गो सेवा को पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में रमेश सिंह सेवा संस्थान ने अनूठी पहल की है। पिरखौली स्थित अस्थायी गो आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश के गोबर से तैयार 5100 दीपक इस बार दीपोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे।

संस्थान की ओर से तैयार इन दीपकों को सीडीओ केके सिंह को भेंट किया गया। सीडीओ ने गोशाला में किए जा रहे नवाचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोबर जैसे प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग कर पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार करना सराहनीय प्रयास है।