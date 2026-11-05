10वें दीपोत्सव के महापर्व पर स्वागत को सजकर तैयार रामनगरी, आज से पांच दिवसीय उत्सव का शंखनाद

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में दीपों का महापर्व दस्तक दे चुका है। रामनगरी सज धज कर अपने अराध्य के स्वागत को आतुर है।

सरयू तट से लेकर श्रीराम जन्मभूमि परिसर तक आस्था, उल्लास और उत्सव की रोशनी बिखरने को तैयार है। गुरुवार से पांच दिवसीय दीपोत्सव का शंखनाद होगा।

अगले पांच दिनों तक रामनगरी दीपों की आभा के साथ रामकथा, लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम की साक्षी बनेगी। सात नवंबर को दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप रामनगरी को दिव्य और भव्य स्वरूप देने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर आकर्षक तोरण द्वार स्थापित किए गए हैं।

लाइटों और झालरों से सजी रामनगरी

मंदिरों की कलात्मक आकृतियों, धार्मिक प्रतीकों, दीपकों और पारंपरिक डिजाइन से सजे ये स्वागत द्वार रामनगरी की धार्मिक पहचान को और निखार रहे हैं। सड़कों के किनारे विद्युत झालरों, रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक प्रकाश सज्जा से पूरा शहर उत्सवी रंग में रंगने लगा है।