जनगणना 2027: यूपी में आज से स्वगणना शुरू, मोबाइल और कंप्यूटर से दर्ज कर सकेंगे परिवार का विवरण

जागरण संवाददाता, अयोध्या। जनगणना के लिए अब लोगों को प्रगणक के घर पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। परिवार के सदस्य घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

इसके लिए सोमवार से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 नवंबर तक चलेगी। इस बार जनगणना पूरी तरह पेपरलेस होगी। स्वगणना के पहले दिन जिले के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि ऑनलाइन अपना विवरण दर्ज कर इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। साथ ही स्वगणना के दौरान ऑनलाइन दर्ज किए गए विवरण का सत्यापन भी करेंगे।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, आवासीय सुविधाओं और परिवारों से संबंधित विवरण एकत्र किया जाएगा। स्वगणना करने वाले प्रत्येक परिवार को 11 अंकों की विशिष्ट एसई (सेल्फ एन्यूमरेशन) आइडी मिलेगी। इसे सुरक्षित रखना होगा। जब प्रगणक सत्यापन के लिए घर पहुंचेंगे तो परिवार के सदस्य को यह आइडी दिखानी होगी। प्रगणक अपने मोबाइल में उपलब्ध आइडी से इसका मिलान कर दर्ज सूचनाओं का सत्यापन करेगा। जिले में जनगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 5019 प्रगणकों और 840 सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी तय की गई है।