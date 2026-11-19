जागरण संवाददात, अयोध्या। रुदौली के अमराई गांव स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह और नौ में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत कक्षा छह की 140 और कक्षा नौ की छह सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों, कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चों से आवेदन मांगे गए हैं। उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्र ने बताया कि आवेदन पत्र 20 नवंबर से श्रम कार्यालय, प्रोबेशन, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के साथ विद्यालय से निश्शुल्क प्राप्त किए जा सकेंगे। पूर्ण आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों के साथ पांच जनवरी की शाम पांच बजे तक जमा करने होंगे।