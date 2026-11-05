अयोध्या दीपोत्सव का पहली बार आकाशवाणी पर होगा LIVE प्रसारण, इन दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकेंगे

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। पहली बार आकाशवाणी अयोध्या केंद्र दीपोत्सव का सजीव प्रसारण करेगा। इसकी विशेष तैयारी की गई है। 20 कमेंट्रेटर व तकनीकी सदस्यों की टीम तैयार कर दी गई है।

ये सभी अपने-अपने निर्धारित स्थलों, राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, राम मंदिर के साथ रामकथा पार्क पर रहकर कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण करेंगे। कमेंट्री के जरिए उत्सव व नगरी का अलौकिक चित्र भी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। उत्सव का यह प्रसारण देश-विदेश में भी सुना जा सकेगा।