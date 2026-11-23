जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे गड्ढे में जा गिरी।

हादसे में 18 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बनीकोडर में भर्ती कराया गया, जहां एक श्रद्धालु की हालत गंभीर होने पर उसे बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

हादसा रविवार देर रात करीब दो बजे पटरंगा थाना क्षेत्र में अशरफपुर गंगरेला स्थित कल्याणी नदी पुल के पास हुआ। बताया गया कि इनायतनगर क्षेत्र के पैथोली व दुबे का पुरवा गांव के श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्राली पर सवार होकर अयोध्या से बाराबंकी जिले के बाबा कोटवा धाम दर्शन के लिए जा रहे थे।

इसी दौरान हाईवे पर अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर-ट्राली में टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से ट्राली में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य कराया।