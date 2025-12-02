सौभाग्य योजना से जगमगाएंगे यूपी के इस जिले के 43 गांव, 2.16 करोड़ का बजट जारी
जागरण संवाददाता, औरैया। ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हुए मजरा व नई बस्ती में लाइन निर्माण कर वंचित उपभोक्ताओं के घरों को रोशन करने का काम कराया जा रहा है। सौभाग्य-3 योजना के तहत जिले में 2.16 करोड़ रुपये बजट से 43 गांव में वंचित घरों के लिए लाइन निर्माण कर कनेक्शन देने का कार्य कराया जाएगा। इससे लगभग तीन सौ उपभोक्ता लाभांवित होंगे।
सौभाग्य योजना एक व दो के तहत हर गांव का विद्युतीकरण कराने व निश्शुल्क कनेक्शन देकर मीटर लगाने का कार्य केंद्र सरकार ने किया। इसके बाद भी जो मजरे व घर वंचित रह गए हैं। उनके लिए सौभाग्य योजना -3 लागू की गई है। जिसके तहत मिश्री लाला एंड कंपनी चिह्नित मजरा, गांव में लाइन निर्माण कार्य कराएगी।
गांव कखावतू, भरसेन, नरोत्तमपुर, चिचौली, इकौरापुर, ऊमरसाना, तुर्कीपुर, जगतपुर, सेऊपुर, अटसू, सलैया, पूठा, वरवटपुर, सुरान, धौरेरा आदि 43 गांव के 310 घरों को रोशन करना है। हरेक गांव में पांच से 10 कनेक्शन तक नई लाइन का निर्माण कराया जाएगा। किसी मजरा में पांच कनेक्शन पर 25 हजार रुपये तक का खर्च आएगा तो घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी।
चिह्नित गांव की ड्राइंग रिपोर्ट बनाकर भेजी गई। स्वीकृति मिलने पर काम शुरू करा दिया गया है।
-सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता
इधर, हमीरपुर में बिजली न मिलने पर किसानों ने पावर हाउस पर किया धरना-प्रदर्शन
बिजली न मिलने से परेशान किसानों ने नौरंगा पावर हाउस में धरना दिया। बिजली अधिकारी मौके पर पहुंचे और दो दिन में सुचारू रूप से बिजली दिये जाने का आश्वासन दिया। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यक है। बिजली न मिलने से नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। जिससे फसलों की सिंचाई प्रभावित होने से किसान परेशान है। मंगलवार को किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आधा सैकड़ा किसानों ने नौरंगा पावर हाउस में धरना दिया। जहां पर किसानों ने अपनी मांग पूरी करने किए जाने की मांग की है।
जल्द शुरू हो विराट सागर बांध परियोजना का कार्य
किसानों ने अधिकारियों को बताया कि विराट सागर बांध परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। विराट सागर बांध परियोजना से पानी न मिलने तक सिंचाई के लिए नलकूपों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा इकाई ग्राम पंचायत से लेकर जिलों में किसानों का प्रतिनिधित्व की मांग की है। पावर हाउस में किसानों ने नारेबाजी की। किसान नेता रामसनेही राजपूत ने बताया कि किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमर्जी से 6-7 घंटे बिजली दी जा रही है । जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही। दिन में 10 घंटे की बिजली की मांग की है। सूचना पर विद्युत एक्शीएयन, एसडीओ, जेई आदि मौके पर पहुंचे और 2 दिन में सुचारू रूप से बिजली दिए जाने की बात कही।
