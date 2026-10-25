फफूंद स्टेशन पर 7 करोड़ का नया फुट ओवरब्रिज, प्लेटफार्मों की बढ़ेगी लंबाई; यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, औरैया। उत्तर मध्य रेलवे ने फफूंद रेलवे स्टेशन पर नए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब सात करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पुल 6.1 मीटर चौड़ा होगा।

रैंपयुक्त पुल बनने से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। रेलवे ने निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है। टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ने की उम्मीद है।

वर्तमान में स्टेशन पर सीढ़ियों वाला फुट ओवरब्रिज है। इससे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को प्लेटफार्म बदलने में परेशानी होती है। नया रैंपयुक्त पुल बनने से उन्हें आवागमन में आसानी होगी। स्टेशन पर लिफ्ट लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। प्लेटफार्म नंबर एक-दो और तीन-चार पर लिफ्ट के लिए बाक्स तैयार किए जा रहे हैं।

इस साल पूरा होगा लिफ्ट लगाने का काम रेलवे के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक लिफ्ट लगाने का काम पूरा होने की उम्मीद है। यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे ने स्टेशन पर नए दो मंजिला (जी प्लस-2) भवन के निर्माण को 18.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर, विशाल प्रतीक्षालय और रिटायरिंग रूम बनाने की योजना है।