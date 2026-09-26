कानपुर-इटावा रेलमार्ग के तीन स्टेशनों का होगा कायाकल्प; भरथना, झींझक और फफूंद के विकास को 48 करोड़ मंजूर

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर से इटावा के बीच रेल यात्रियों के लिए स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने भरथना, झींझक और फफूंद स्टेशनों के विकास के लिए 48.89 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए हैं। तीनों स्टेशनों पर प्रवेश-निकास व्यवस्था से लेकर प्रतीक्षालय, पार्किंग, शौचालय, प्लेटफार्म को बेहतर किया जाएगा।

औरैया जिले के फफूंद स्टेशन के विकास पर 18.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां नया जी-1 (ग्राउंड फ्लोर के ठीक ऊपर बनी मंजिल) भवन बनाया जाएगा। प्रथम तल पर रिटायरिंग रूम और यात्रियों के लिए लिफ्ट होगी। द्वितीय प्रवेश द्वार पर बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, शौचालय और बैठने की सुविधा विकसित की जाएगी।