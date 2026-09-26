कानपुर-दिल्ली के बीच नई ट्रेन की जल्द मिलेगी सौगात, इटावा समेत आठ स्टेशनों पर होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, इटावा। कानपुर और दिल्ली के बीच रेल यात्रियों को एक और मेल दैनिक ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई दैनिक मेल ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है।

खास बात यह है कि ट्रेन का ठहराव इटावा स्टेशन पर भी होगा। इससे जिले के यात्रियों को दिल्ली-एनसीआर के लिए रात में सफर करने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। हालांकि ट्रेन के संचालन की तिथि की घोषणा का इंतजार है।

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14153/14154 नंबर की ट्रेन का संचालन कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच होगा। मार्ग में फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद स्टेशनों पर इसका ठहराव दिया गया है। ट्रेन दोनों दिशाओं में करीब 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

जल्द तारीख की होगी घोषणा कानपुर से ट्रेन संख्या 14153 रात 8:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 14154 आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:25 बजे चलकर सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। इससे इटावा के यात्रियों को रातभर सफर कर सुबह दिल्ली-एनसीआर पहुंचने का विकल्प मिलेगा।