गुजरात और बिहार के बीच जल्द चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस, यूपी के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिलवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुसाफिरों को जल्द ही भुज (गुजरात) से बरौनी (बिहार) के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलने की सौगात मिल सकती है, जिसका ठहराव लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रस्तावित है।

इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तक सफर करने वाले यात्रियों को सीधी और बेहतर रेल सेवा की सुविधा मिल सकेगी। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक पत्र से जनपद वासियों में खुशी है। हालांकि रेल अधिकारियों का कहना है कि जो भी ट्रेन चलेगी उसकी समय सारिणी से लेकर नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड से जारी होगी।

शुक्रवार दोपहर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित पत्र के अनुसार प्रस्तावित ट्रेन संख्या 19427/19428 सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी। यह ट्रेन से भुज से सोमवार, बुधवार और शनिवार शाम 05:30 बजे रवाना होगी। इसी तरह बरौनी से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 11:55 पर चलेगी।