औरैया के मुरादगंज सिलिंडर विस्फोट में दो युवकों की मौत, दिल्ली में इलाज के दौरान तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, अजीतमल (औरैया)। मुरादगंज कस्बे में मिठाई की दुकान के गोदाम के बेसमेंट में 13 सितंबर की दोपहर करीब एक बजे हुए सिलिंडर विस्फोट में गंभीर रूप से घायल 18 वर्षीय शिवम प्रजापति की बुधवार देर शाम व विपिन की गुरुवार सुबह दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई।

मुरादगंज चौराहे पर मनोज पोरवाल उर्फ छुन्ना की शिव शंभू स्वीट हाउस के गोदाम के बेसमेंट में कर्मचारी सामान निकाल रहे थे। इसी दौरान वहां रखे सिलिंडरों में से एक तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि बेसमेंट की छत क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा करीब 50 फीट दूर तक जा गिरा। गोदाम की पहली मंजिल पर लगी टिनशेड भी धमाके से उड़ गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और कस्बावासी मौके पर पहुंच गए।

हादसे में 18 वर्षीय शिवम प्रजापति पुत्र सज्जन बाबू, 22 वर्षीय विपिन पुत्र किशनलाल, 19 वर्षीय अतुल पुत्र किरोटेलाल और गौरव पुत्र दीपू घायल हुए थे। पुलिस को चारों दुकान के कर्मचारी बताए गए। हादसे के बाद दुकानदार ने निजी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया था।