कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

कानपुर आज की ओपीडी — बुधवार

समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

एलएलआर अस्पताल

विभाग डॉक्टर

मेडिसिन विभाग डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता

मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी

नाक, कान और गला रोग विभाग डा. अमृता श्रीवास्तव

त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत

बाल रोग विभाग डा. नेहा अग्रवाल और डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग विभाग डा. शिशिर धर

सर्जरी स्पेशल ओपीडी डा. कुश पाठक

नेत्र रोग विभाग डा. पारुल सिंह

सर्जरी विभाग डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह और डा. पवन कुमार

हड्डी रोग विभाग डा. चंदन कुमार और डा. पुनीत अग्रवाल

जीएसवीएसएस पीजीआइ

न्यूरोलाजी विभाग डा. निखिल कुमार साहू व डा. अमित चंद्रा

न्यूरो सर्जरी विभाग डा. प्रथमेश मिश्रा और डा. अभिषेक गुप्ता

गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. मोहित त्रिपाठी

यूरोलाजी विभाग डा. प्रखर पटेल

नेफ्रोलाजी विभाग डा. युवराज गुलाटी

पेन मेडिसिन विभाग डा. रिचा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार

सर्जन डा. बीके सिंह

ईएनटी डा. बृजेंद्र शुक्ला

नेत्र रोग डा. बीडी सेठ

आर्थोपेडिक डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी

बाल रोग डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश

त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर

मनोरोग डा. चिरंजीव

हृदय रोग संस्थान

कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु

कार्डियक सर्जरी विभाग डा. संदीप गौतम (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे)

मुरारी चेस्ट चिकित्सालय

चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार

कांशीराम चिकित्सालय

जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल

नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन

नाक, कान और गला डा. अतुल सचान

आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

बाल रोग डा. सतीश कुमार

त्वचा रोग डा. आशीष कटियार

नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

उन्नाव आज की ओपीडी

समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक

जिला पुरुष अस्पताल

नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी

मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह

बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार व डा. अमित श्रीवस्तव

नेत्ररोग विभाग डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार

सर्जरी विभाग डा. वीसी पांडेय

हड्डी रोग विभाग डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान

त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव

दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार

एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी

फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र

मानसिक रोग डा. विकास दीक्षित

जिला महिला अस्पताल

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डा. रेनू, डा. निधि

ओपीडी में कोई समस्या हो तो संपर्क करें:

सीएमओ उन्नाव : 8005192700

सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल : 8005192800

सीएमएस महिला जिला अस्पताल : 8318233993

औरैया जिला अस्पताल की ओपीडी

समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक

बाल रोग विशेषज्ञ डा. विनोद कुमार

चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई

नाक कान गला रोग विशेषज्ञ नहीं

मनोरोग विशेषज्ञ नहीं

हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं

जनरल सर्जन नहीं

चित्रकूट — जिला अस्पताल ओपीडी

समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक

जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर

फिजिशियन डा. सुजीत सिंह और डा. ऋषि कुमार

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत

जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल और डा. कन्हैया कुमार

बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य और डा. शेफाली गुप्ता

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती और डा. अरुण कुमार

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. एके मोहन

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रफीक अंसारी

दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल

गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

अस्पताल संबंधी जानकारी: सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार : 8005192745

बांदा — जिला अस्पताल

समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक

रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार

सर्जन डा. रामेंद्र कुमार

जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता

फिजीशियन डा. ह्रदयेश पटेल

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार व डा. एमके गुप्ता

बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता व डा. अशोक राजपूत

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. विकासदीप बिल्हाटिया, डा. संदीप सिंह

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह

मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता

दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे

रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल

समय: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक

मेडिसन विभाग डा. आकिव फारूकी

सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार

बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि

चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान

अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा

ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव

नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव

मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह

टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह

दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता

स्त्रीरोग रोग विभाग डा. मीनाक्षी

कानपुर देहात ओपीडी

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह

नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू

हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम

बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता

नेत्र रोग डा. जयवर्धन

त्वचा रोग डा. प्रसून सचान

मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी

सर्जरी डा. जसवीर

दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480

इटावा — बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल

समय: प्रात: आठ से दोपहर दो बजे तक

जनरल मेडिसिन एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत

श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत

बालरोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव

जनरल सर्जन ओपीडी डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता

दंतरोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया

नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी

आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई

जर्नल मेडिसिन डिपार्टमेंट डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव

कार्डियो डिपार्टमेंट डा. विजय गैरोला

ईएनटी डिपार्टमेंट डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव

जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता

स्त्रीरोग डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा

नेत्र रोग डा. रीना शर्मा

हड्डी रोग विशेषज्ञ यूनिट डा. दिनेश कुमार

बाल रोग डा. दुर्गेश कुमार

फर्रुखाबाद — डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक

जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल

फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा

बाल रोग विशेषज्ञ डा. अंकिता वर्मा

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकांत वर्मा

ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय

चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा

नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार

पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह

माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

फतेहपुर — मेडिकल कालेज

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम

नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका

हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय

बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल

नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव

त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान

फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे

कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता

मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

फतेहपुर — जिला अस्पताल

जरनल सर्जन डा. संतोष

जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी

नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन

वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना

फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह

जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा

बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन

चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान

हमीरपुर — जिला अस्पताल

समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

कमरा नंबर 07 — त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा

कमरा नंबर 08 — हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत

कमरा नंबर 101 — जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह

कमरा नंबर 102 — फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति

कमरा नंबर 114 — जनरल ओपीडी डा. मोहित

कमरा नंबर 115 — नाक, कान व गला डा. विकास यादव

कमरा नंबर 116 — दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान व डा. सुनीता

कमरा नंबर 120 — नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता व डा. एके सिंह

कमरा नंबर 122 — मनोरोग डा. नीता वर्मा

कमरा नंबर 126 — बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

महोबा — जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक

मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता

नाक, कान और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत

मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज व डा. गुलशेर

बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद

सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार

हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र

नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय

सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714

उरई — जिला चिकित्सालय

समय: सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक

सर्जरी विभाग डा. रंजीत सिंह परिहार

बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल

अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा

जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा

दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह

जिला नेत्र चिकित्सालय

नेत्र विभाग डा. एके पांडेय

जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973

राजकीय मेडिकल कालेज

जनरल मेडिसिन डा. वीरेंद्र गुप्ता

अस्थि रोग विभाग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल

सर्जरी विभाग डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. मीनल गोयल

बाल रोग विभाग डा. दिव्या पिपरिया

मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान

दंत रोग विभाग डा. मदन मोहन निरंजन

नेत्र रोग विभाग डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. जयपाल सिंह

चर्म रोग विभाग डा. कुलदीप वर्मा, डा. मधुलिका गुप्ता

टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. मोहन मातृया

सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज: 9454369390

कन्नौज — राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा

समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक

जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह

जनरल सर्जरी डा. इमरान अली

अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी

बाल रोग डा. मनाली तिवारी व डा. सोनेंद्र कुमार

प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला व डा. मीनाक्षी शुकला

नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार

मानसिक रोग डा. विवेक कुमार

दंत रोग डा. हर्षिता गौतम

नेत्र रोग डा. जटाशंकर व डा. करिश्मा

त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल

सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268

जिला अस्पताल, जसौली

समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक

कक्ष 2 — हड्डी रोग डा. सूरज कुमार

कक्ष 3 — फिजीशियन डा. चितरंजन

कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना

कक्ष 12 — ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार

कक्ष 13 — बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार

कक्ष 19 — दंत रोग डा. अरविंद

कक्ष 20 — नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम

कक्ष 26 — सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद

कक्ष 27 — मनोरोग विभाग डा. स्वाति कटियार

कक्ष 28 — फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने

महिला विंग

कक्ष 2 — फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव

कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि