यूपी में हज यात्रियों के लिए आया बड़ा अपडेट, नए नियमों और मेडिकल फिटनेस को लेकर प्रशासन ने जारी किए आदेश

जागरण संवाददाता, ककोर। हज-2027 के लिए चयनित यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि शंकर गिरी ने बताया चयनित यात्रियों को प्रथम चरण में सरकारी चिकित्सा केंद्र पर एलोपैथिक चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

इसके बाद निर्धारित प्रारूप पर मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चयनित यात्रियों को मेडिकल प्रमाण पत्र, अग्रिम जमा धनराशि की रसीद समेत अन्य आवश्यक अभिलेख हज कमेटी आफ इंडिया की वेबसाइट पर 30 सितंबर तक अपलोड करने होंगे।