जागरण संवाददाता, औरैया। सदर कोतवाली पुलिस ने सपा पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के गुर्गे अब्दुल सत्तार समेत 89 लोगों पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। गुरुवार दोपहर आरोपितों के नामों की सूची जारी की गई। इन लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा।

इससे पूर्व मिनी गुंडा दिबियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 68 लोगों पर लगाया गया था। कोतवाली क्षेत्र में जिन लोगों पर मिनी गुंडा एक्ट लगाया गया, इसमें 59 आरोपित 18 से 28 वर्ष के मध्य हैं। आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरे एक्शन मोड पर है। एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के 89 लोगों के विरुद्ध मिनी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में यह कार्य किया गया है। जितेंद्र कुमार के अनुसार जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, वे पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। पुलिस का यह भी मानना है कि यह लोग आगामी चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैला सकते थे।

इन सभी को पाबंद किया गया है कि वे चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों। कार्रवाई में खानपुर, समरथपुर, निझाई, सत्तेश्वर, पढीन दरवाजा, बनारसीदास, नारायणपुर, गोविंदनगर, कांशीराम कालोनी, तिलक नगर, ब्रह्मनगर, दयालपुर, शाला पंहर, कलापुर, जैतपुर, नगला मिहौली, बसमऊ, मिर्जापुर बसमाह, भरथन, भिंडारी, इकौरा, किशनपुर मड़ैया, जहरौलिया सहित कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न गांव-मोहल्लों के लोग शामिल हैं।