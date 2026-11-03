जीएसटी धोखाधड़ी और पुलिस प्रताड़ना से परेशान युवक ने औरैया में दी जान

संवाद सहयोगी, अजीतमल (औरैया)। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर गांव निवासी 22 वर्षीय युवक ने सोमवार देर शाम गांव के सामने शेखूपुर हार में पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में अलीगढ़ पुलिस के अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है।



जैनपुर निवासी गजेंद्र सिंह उर्फ भोलू बीएससी करने के बाद आइटीआइ की तैयारी कर रहा था। सोमवार शाम करीब आठ बजे उसने फंदा लगाकर जान दे दी। बताया गया कि युवक ने घटनास्थल की लोकेशन अपने बड़े भाई दीपेंद्र और छोटे भाई अनुज को भी भेजी थी। लोकेशन मिलते ही स्वजन कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए और उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।