औरैया में पत्नी के मायके से न लौटने से परेशान युवक ने खाया जहर, सैफई ले जाते समय मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, अजीतमल। बिधूना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदसया निवासी पत्नी युवक ने पत्नी के मायके से वापस न आने और घरेलू विवाद से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे सीएचसी बिधूना ले गए, वहां से मेडिकल कालेज चिचौली रेफर किया गया। वहां से आयुर्विज्ञान विश्व विद्यालय सैफई के लिए रेफर कर दिया गया।

स्वजन उसे उपचार के लिए सैफई ले जा रहे थे, तभी अजीतमल के पास तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे अजीतमल सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

बिधूना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदसया निवासी 27 वर्षीय ओमप्रकाश बुधवार शाम करीब सात बजे कमरे में उल्टी कर रहे थे।

मां माया देवी ने जब उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया, तब घटना की जानकारी हुई। जिसके बाद स्वजन उन्हें सीएचसी से मेडिकल कालेज व वहां से सैफई ले जा रहे थे। तभी रास्ते में अजीतमल के पास उनकी हालत बिगड़ी।

दिखाने के लिए वहां की सीएचसी ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। चिकित्सक के अनुसार जहरीला पदार्थ खाने से उनकी हालत बिगड़ी थी। स्वजन ने बताया कि ओमप्रकाश का पत्नी अभिलाषा से विवाद चल रहा है। पत्नी अपने मायके नौली (ककोर) में रह रही है और ससुराल नहीं आ रही है, जिससे क्षुब्ध होकर युवक ने यह कदम उठाया।