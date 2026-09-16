75 लाख दीयों से जगमग होगा औरैया, जिले के स्कूल-कॉलेजों और टूरिस्ट प्लेसों को रोशन करने का प्लान तैयार

संवाद सहयोगी, औरैया। सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिलेभर में तैयारी पूरी कर ली गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने बताया कि विभिन्न शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अमृत सरोवरों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर 75,6,089 दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसहभागिता के माध्यम से सेवा, समर्पण, सामाजिक एकजुटता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देना है।



अभियान के तहत 1,262 प्राथमिक विद्यालयों में 51-51 दीप, 205 इंटर कालेजों में 111-111 दीप तथा 69 डिग्री कालेजों में 101-101 दीप जलाए जाएंगे। इंटर कालेजों के करीब 80 हजार विद्यार्थियों के घरों पर भी दो-दो दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 477 पंचायत भवनों, 1789 आंगनबाड़ी केंद्रों, 251 अमृत सरोवरों तथा विकासखंड कार्यालयों में भी दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।