तोतलेपन के डर से बंगाली डॉक्टर से कराई जीभ की सर्जरी, औरैया में डेढ़ महीने के मासूम की मौत

जागरण संवाददाता, औरैया। बच्चे के बड़े होने पर तोतलेपन की शिकायत होने की आशंका के चलते जीभ का ऑपरेशन कराना एक परिवार को भारी पड़ गया। ऑपरेशन के बाद डेढ़ माह के मासूम की हालत बिगड़ गई। उसके मुंह से खून निकलना बंद नहीं हुआ। रात में दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने पर टांके लगाए गए, लेकिन बुधवार को उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया।

अछल्दा थाना क्षेत्र के तेहराजपुर गांव निवासी ईशु कठेरिया का डेढ़ माह का बेटा देशांत था। परिजनों को आशंका थी कि बड़े होने पर देशांत को बोलने में परेशानी हो सकती है और वह तोतला बोल सकता है। इसी चिंता के चलते 11 नवंबर को ईशु की पत्नी सोनम बच्चे को लेकर अपने मायके सरैया मुरादगंज गांव चली गईं। वहां एक बंगाली डॉक्टर से बच्चे का ऑपरेशन कराया गया।

ऑपरेशन के बाद सोनम बच्चे के साथ मायके में ही रुक गईं। स्वजन के मुताबिक, ऑपरेशन के बाद रात में बच्चे के मुंह से खून निकलना बंद नहीं हुआ। इस पर रात करीब 10 बजे उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बच्चे के मुंह में टांके लगाए।