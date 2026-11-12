खिलौने की सीटी सांस की नली में फंसी, समझते रहे खांसी, SN में हुआ जटिल ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, आगरा। मासूम ने खेलते खेलते खिलौने वाली सीटी मुंह में डाल ली, सीटी श्वास नली में फंस गई। इससे खांसी और सांस लेने में परेशानी होने लगी। डाक्टर और स्वजन मौसम बदलने से होने वाली खांसी समझते रहे। एसएन मेडिकल कालेज में बच्चे की ब्रोंकोस्कोपी कर श्वासनली में फंसी सीटी निकाली गई। गुरुवार को बच्चे की छुट्टी कर दी गई।

खेरागढ़ के रहने वाले पांच वर्ष के बच्चे को सांस लेने में परेशानी, खांसी और रात में नींद ना आने की समस्या के साथ स्वजन एसएन मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे। ईएनटी विभाग की डा. रोहिणी ने एक्सरे कराया, इसमें श्वासनली में कोई बाहरी वस्तु दिखाई नहीं दी। मगर, जिस तरह से मासूम को परेशानी हो रही थी, इससे श्वासनली में बाहरी वस्तु फंसी होने की आशंका थी।

बच्चे की ब्रोंकोस्कोपी की गई, इसमें श्वासनली में जहां दोनों फेफड़ों के लिए हवा जाने का रास्ता शुरू होता है वहां सीटी फंसी हुई थी, एक रास्ते से हवा अंदर जा रही थी। इसके कारण ही बच्चे को खांसी आ रही थी। सीटी निकालने के बाद बच्चे काे निगरानी में रखा गया। ईएनटी विभाग की अध्यक्ष डा. रितु गुप्ता, डा. अखिल प्रताप सिंह का सहयोग रहा।