नींद में बिगड़ा संतुलन, औरैया में छत से गिरने से हुई LLB छात्र की मौत

संवाद सहयोगी, बिधूना। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुरवा बड़े में शनिवार रात छत से गिरकर 22 वर्षीय एलएलबी छात्र शिवम की मौत हो गई। वह रात में टॉयलेट जाने के लिए उठा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से छज्जे से नीचे सिर के बल जा गिरा। स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुरवा बड़े निवासी शिवम पुत्र महाराणा प्रताप एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। शनिवार रात वह मकान की छत पर छज्जे के पास सो रहा था। रात करीब 12 बजे नींद खुलने पर वह टॉयलेट जाने के लिए उठा।