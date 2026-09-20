सीखने की ललक: कागज-कलम थामकर दादा-दादी पहुंचे एग्जाम सेंटर, महिलाओं ने भी दी परीक्षा

जागरण संवाददाता, औरैया। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को जिले में साक्षरता परीक्षा आयोजित की गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनाए गए 128 परीक्षा केंद्रों पर 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2014 नवसाक्षरों ने परीक्षा में शामिल होकर अपनी बुनियादी साक्षरता का आकलन कराया। परीक्षा को लेकर नवसाक्षरों में खासा उत्साह दिखाई दिया। महिला-पुरुषों के साथ वरिष्ठजनों ने भी उत्साहपूर्वक परीक्षा दी।

साक्षरता निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य के तहत जिले में चिह्नित निरक्षरों को कक्षा संचालन के माध्यम से पढ़ने-लिखने और बुनियादी गणित का ज्ञान कराया गया था। रविवार को उनकी सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए परीक्षा कराई गई। जिले के सभी विकासखंडों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।

देखने को मिला परीक्षा को लेकर उत्साह केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने, पेयजल, प्रकाश और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। प्रश्नपत्र में पढ़ने, लिखने और बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। कई केंद्रों पर नवसाक्षर पहली बार परीक्षा के माध्यम से अपनी सीखने की क्षमता का आकलन करते नजर आए। उम्रदराज परीक्षार्थियों में भी परीक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला।