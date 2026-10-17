औरैया के अछल्दा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत, मच गई अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, जागरण, अछल्दा, (औरैया)। अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह करीब 6:20 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। इटावा-फफूंद मेमू ट्रेन संख्या 64170 से उतरकर रेलवे लाइन के किनारे से जा रहे दो यात्री डाउन लाइन पर आ रही अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार सुबह दोनों लोगों इटावा-फफूंद मेमू ट्रेन से उतरने के बाद रेलवे लाइन के किनारे से निकल रहे थे। इसी दौरान लूप लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। मालगाड़ी खड़ी होने के कारण दोनों को पीछे से आ रही ट्रेन का अंदाजा नहीं लग सका। इसी बीच डाउन लाइन पर आ रही अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई।