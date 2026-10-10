अमरोहा में शादी से पहले नकदी-जेवर संग लापता हुई युवती, दूसरे संप्रदाय का युवक भी गायब

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शादी से ठीक एक महीना पहले युवती घर से नकदी व जेवरात लेकर लापता हो गई। गांव का ही दूसरे संप्रदाय का युवक सचिन भी लापता है। सचिन के साथ युवती के प्रेम प्रसंग का मामल भी सामने आया था। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

नौगावां सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने अपनी बेटी का रिश्ता उमरी निवासी युवक के साथ तय किया था। मंगनी की रस्म पूरी होने के बाद शादी की तारीख 9 नवंबर तय हो गई थी। लिहाजा घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं।