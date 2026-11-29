जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार, 22 उपनिरीक्षकों और 8 आरक्षियों समेत कुल 30 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इस बदलाव में कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं।

अमरोहा नगर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सलीम अहमद को सैदनगली थाने की जिम्मेदारी दी गई है। कोट चौकी प्रभारी संजीव कुमार और कपासी चौकी प्रभारी विपिन कुमार को रहरा थाने भेजा गया है। जोया चौकी प्रभारी सुधीर तोमर को कस्बा चौकी धनौरा तथा अतरासी चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार को बछरायूं थाने में तैनाती मिली है। वहीं, नीरज कुमार को कपासी चौकी प्रभारी, रवि कुमार को अमरोहा नगर। मोनिका तोमर को रहना थाना भेजा महिला उपनिरीक्षक मोनिका तोमर को रहरा थाना और सचिन भाटी को अतरासी चौकी प्रभारी बनाया गया है। सरज कुमार को डिडौली थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आठ आरक्षियों में गौरव कुमार और शिवा हुड्डा को नौगावां सादात, आकाश तोमर को गजरौला तथा मोहित भाटी को हसनपुर थाने भेजा गया है।