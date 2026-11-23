जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की मदद के लिए स्काउट के छात्र पूरी मेहनत और लगन से सेवा में जुटे हैं। मेले में बिछड़ने वाले बच्चों को खोजकर उनके स्वजन से मिलाने में स्काउट छात्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब तक 245 खोए हुए बच्चों को सकुशल उनके स्वजन से मिलाया जा चुका है।

इस बार मेले में 33 स्कूलों के 478 स्काउट छात्र तैनात किए गए हैं। प्रत्येक स्कूल से चयनित छात्र मेले में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं की सहायता कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से स्काउट छात्रों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे सेवा कार्य में जुटे बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो।

स्काउट प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि इस बार स्काउट छात्रों के साथ शिक्षकों की भी तैनाती की गई है। कुल 48 शिक्षक प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं, जबकि छह शिक्षक ड्यूटी पर तैनात स्काउट छात्रों की निगरानी और चेकिंग कर रहे हैं।