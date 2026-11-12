हट गया बीच का टापू, अब मां गंगा की एक ही अविरल धारा में आमने-सामने आस्था की डुबकी लगाएंगे लाखों भक्त

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले में इस बार श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर के दोनों तटों पर लाखों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालु मां गंगा की एक ही अविरल धारा में आमने-सामने स्नान करेंगे। बीच में बहती मां गंगा और दोनों ओर उमड़ता श्रद्धा का सैलाब मेले की भव्यता को और बढ़ाएगा।

तिगरी गंगा मेला केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और अटूट आस्था का प्रतीक है। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दीपदान की परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। यही वजह है कि दीपदान के दिन गंगा के दोनों तटों पर हजारों-लाखों दीप जलाए जाते हैं। जब अंधेरे में दीपों की रोशनी गंगा की लहरों पर झिलमिलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों।

तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर के आमने-सामने लगने वाले इस मेले में दोनों ओर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर की ओर भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं तो तिगरी की ओर भी आस्था का जनसमुद्र दिखाई देता है। इस वर्ष दोनों तटों पर श्रद्धालु आमने-सामने रहेंगे और बीच में मां गंगा की अविरल धारा बहेगी।

पिछले दो वर्षों से श्रद्धालु एक ही धारा में स्नान कर रहे हैं। इससे पूर्व गंगा की धारा दो भागों में बंट गई थी और बीच में टापू बन गया था। अब मां गंगा की कृपा से फिर एक धारा में स्नान का अद्भुत दृश्य श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा।