हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे: अमरोहा के किसानों को सर्किल रेट से चार गुणा अधिक मिलेगा मुआवजा, लखनऊ भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, अमरोहा। हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए प्रशासन भूमि अधिग्रहण की तैयारियों में जुट गया है। 52 गांवों के करीब 950 किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सर्किल रेट से चार गुणा दामों पर जमीन की खरीद की जाएगी।

मंडलायुक्त की संस्तुति पर जमीनों की दरों के निर्धारण के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ भेज दिया गया है। जैसे ही दरें तय होंगी वैसे ही जमीनों की खरीद और किसानों से सहमति के आधार पर बैनामा कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब सरकार द्वारा अमरोहा से हरिद्वार तक उसके विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। 147 किलो मीटर की दूरी को कम करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जनपद के 52 गांवों के किसानों की जमीन जा रही है। इसमें 17 गांव हसनपुर व 35 गांव मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के शामिल हैं।

प्रशासन ने किसानों के जमीनों के गाटों के मिलान का काम पूरा कर लिया है। गत 11 सितंबर को जनपदभर में जमीनों के नए सर्किल रेट की दरों को लागू कर दिया गया है। अब किसानों से जमीनों का बैनामा कराए जाएंगे।