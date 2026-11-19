आसिफ अली, अमरोहा। नवाचार के साथ ही यह नारी सशक्तिकरण की मिसाल भी है। गांव भवालपुर बांसली निवासी पूनम ने चार साल पहले तिगरी मेले में अपने व परिवार के लिए जो गोल टेंट लगाया था, वह अब उनके लिए कारोबार बन गया है। घूमने के शौकीन पूनम व उनके पति नरेंद्र चौधरी ने टेंट को अपना कारोबार बना लिया तथा अब चार साल से वह तिगरी व गढ़ मेले में श्रद्धालुओं को टेंट उपलब्ध करा रहे हैं।

इस बार भी उन्होंने दोनों मेले में 300 टेंट लगाए हैं। जिन्हें श्रद्धालु किराए पर लेकर मां गंगा की गोद में रहते हैं। पूनम का यह नवाचार न सिर्फ उनके लिए रोजगार बन गया है बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

अमरोहा के तिगरी के साथ ही पड़ोसी जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेला चल रहा है। दोनों मेलों में टेंट नगरी बसी हुई है तथा श्रद्धालु यहां आकर ठहरे हुए हैं। हालांकि सरकारी टेंट भी लगे हैं तथा श्रद्धालु घरों से भी टेंट लेकर यहां पहुंच रहे हैं।

संभल के गांव भवालपुर बांसली निवासी पूनम ने टेंट नगरी में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह तिगरी व गढ़ मुक्तेश्वर मेले में ठेकेदारों को टेंट उपलब्ध करा रही हैं। पति नरेंद्र चौधरी व दिल्ली निवासी हिमांशु अग्रवाल के साथ मिलकर किराए पर टेंट उपलब्ध कराने का काम शुरू किया है।

पूनम ने बताया कि 2022 के मेले में वह एक गोल टेंट लेकर पहुंचे थे। उनका यह टेंट इंटरनेट मीडिया के माध्यम से चर्चा में आया था। बताया कि उन्हें व पति नरेंद्र चौधरी को देशभर में घूमने का शौक था तथा बाइक पर मिनी टेंट लेकर चलते थे।