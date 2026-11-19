संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह सूर्योदय के साथ ही सेक्टर 13 और 21 स्थित स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जय गंगे मैया और जय भोले शंकर के जयकारों से पूरा गंगा तट गुंजायमान हो उठा। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल नजर आया।

सूर्यदेव के दर्शन होते ही श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान शुरू कर दिया। स्नान का सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने को उत्साहित नजर आए। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया और मां गंगा से परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। गंगा घाटों पर धार्मिक आस्था के साथ मेले की रौनक भी देखने को मिली। स्नान के बाद परिवार के साथ पहुंचे श्रद्धालु घाटों पर समय बिताते नजर आए। छोटे बच्चे रेत में खेलते दिखाई दिए तो युवतियां गंगा की लहरों के बीच अठखेलियां करती नजर आईं। घाटों पर हर तरफ श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही।