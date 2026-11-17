जागरण संवाददाता, अमरोहा। श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के वेंक्टेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस (विम्स) की पीजी रेजिडेंट एवं ईएनटी सर्जन डाॅ. श्रेया वाटस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है।

बैंकाक में आयोजित छठी अंतरराष्ट्रीय ईएनटी कान्फ्रेंस-2026 में उन्होंने अपने शोधपरक व्याख्यान के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है।

विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार, अमेरिका की संस्था वर्ल्ड साइंसटेक कान्फ्रेंसेज की ओर से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के चिकित्सकों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया।

इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डाॅ. श्रेया ने 'न्यूरोफाइब्रोमा का थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव' विषय पर अपना शोधपरक व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बीमारी के निदान, उपचार और सुरक्षित सर्जरी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी साझा की।