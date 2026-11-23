संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा मेले में शनिवार को आस्था और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। संतों और नागा साधुओं ने कुंभ मेले की तर्ज पर भव्य सनातन धर्म जागरण शोभायात्रा निकाली। नागा साधुओं के शस्त्र प्रदर्शन और हैरतअंगेज करतब श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे।

शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। संतों के विशाल जमावड़े और हर-हर गंगे के जयघोष से मेला परिसर में कुंभ जैसा माहौल नजर आया। गंगा मेले के सेक्टर एक स्थित अखाड़ों के शिविरों में शनिवार सुबह से ही साधु-संतों और नागा साधुओं का जुटना शुरू हो गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शोभायात्रा का शुभारंभ तिगरी रोड स्थित मंदिर से हुआ। सबसे आगे डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों के बीच संत-महात्मा नाचते-गाते मां गंगा के जयकारे लगा रहे थे। वहीं, नागा साधु अपने पारंपरिक अंदाज में करतब दिखाने के साथ शस्त्र प्रदर्शन कर रहे थे। शोभायात्रा में ट्रैक्टर-ट्रालियों पर सवार वरिष्ठ संत सिंहासन पर विराजमान होकर चल रहे थे। पहली ट्रैक्टर-ट्राली में महंत योगी बुद्धूनाथ अगुवाई कर रहे थे। यात्रा तिगरी रोड मंदिर से शुरू होकर शिवमूर्ति तिराहा, गांव के मुख्य चौक और ट्रैक्टर मार्ग होते हुए कांकाठेर रोड से मेला परिसर में पहुंची। विभिन्न मार्गों से भ्रमण करने के बाद शोभायात्रा संतों के शिविरों में पहुंचकर संपन्न हुई।