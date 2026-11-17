संवाद सहयोगी, अमरोहा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजकीय तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मां गंगा के जयकारों और हर-हर गंगे के उद्घोष के बीच गंगा तट पर आस्था का अद्भुत संगम नजर आने लगा है।

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए यहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु गंगा किनारे अपने तंबू लगाकर प्रवास करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं।

महाकुंभ और अर्धकुंभ की तर्ज पर आयोजित होने वाले इस विशाल मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। करीब 600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में लगने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 गंगा घाट तैयार किए गए हैं।

मेले की अधिकांश तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शेष कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार तिगरी मेले का आकर्षण गढ़ और तिगरी मेले को जोड़ने वाला पांटून पुल भी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद दोनों मेलों को एक साथ जोड़ने की दिशा में कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसके लिए गंगा पर पांटून पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे 18 तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।