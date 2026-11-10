तिगरी मेले की तैयारियां अंतिम दौर में, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनेंगे 3500 शौचालय और 18 स्नान घाट

संवाद सहयोगी, अमरोहा। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मेले में सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य जारी है। वहीं, श्रद्धालुओं के लिए 3500 शौचालय और स्नान के लिए 18 घाट बनाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर घाटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। मेले में हर वर्ष की तरह इस बार भी 16 स्थानों पर पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाहनों को पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा कराया जाएगा, ताकि मेला क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न लगे और श्रद्धालुओं को पैदल आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए छह प्रमुख रास्तों की व्यवस्था की गई है। इनमें गंगा रोड, वीआईपी रोड, सदर बाजार और ट्रैक्टर रोड सहित अन्य मार्ग शामिल हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार रास्तों को अधिक चौड़ा बनाया जा रहा है, जिससे भीड़ का दबाव कम रहे और आवागमन सुचारु बना रहे।

नेटवर्क की समस्या दूर करेगा मोबाइल टावर तिगरी मेले में हर वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मोबाइल नेटवर्क की समस्या सामने आती है। भीड़ बढ़ने पर नेटवर्क बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। इस बार प्रशासन की ओर से मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेले में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। इसका कार्य भी जारी है।

इसके अलावा मेले में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। मेला प्रभारी बालेंद्र यादव की देखरेख में तैयारियों को गति दी जा रही है, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

तिगरी मेले की सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी मेले में आगजनी और अन्य आपातकालीन घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की मांग की है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लखनऊ मुख्यालय भेजा गया है।