तिगरी गंगा मेलाधाम में 24 घाटों पर स्नान करेंगे श्रद्धालु, महिलाओं के लिए अलग घाट और चेंजिंग रूम बना

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेला की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। उसके द्वारा जाेन व सेक्टरों में मेला परिसर को विभाजित कर दिया गया है। अब घाटों के निर्माण की तैयारी चल रही है।

इस बार प्रशासन ने 24 घाट बनाने का फैसला लिया है। पुरुषों व महिलाओं के स्नान के लिए अलग-अलग घाट बनाए जाएंगे।

इसके साथ ही महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। जिनमें स्नान के बाद वह कपड़े बदल सकेंगी। महिला कांस्टेबल उनके पास तैनात रहेंगी। महिला घाटों की सुरक्षा भी उनके ही हवाले रहेगी।

सड़कों का निर्माण लगभग पूरा

तिगरी गंगा मेला पर सड़कों के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। प्रकाश, पेयजल व्यवस्था व शौचालय बनाने का काम भी अंतिम चरण में है। प्रशासन ने अबकी बार छह जोन व 24 सेक्टरों में मेलाधाम काे बांटा है।

25 लाख से अधिक की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसने घाटों के निर्माण की कार्रवाई भी छेड़ दी है। हर सेक्टर में उसने एक घाट के निर्माण का फैसला लिया है। इस तरह कुल 24 घाट बनाए जाएंगे। इनमें महिला व पुरुषों के अलग-अलग घाट होंगे।

यहां बता दें कि पिछली बार 21 सेक्टर थे लेकिन, अबकी बार तीन सेक्टर बढ़े हैं। उसके साथ ही तीन घाट भी बढ़ाए गए हैं। महिला घाटों की सुरक्षा महिला पुलिस कर्मी संभालेंगी। कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। प्रत्येक सेक्टर में चार-चार चेंजिंग रूम बनाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है।

गहराई वाले स्थानों पर लगेगा लाल फ्लैग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इस बार गंगा में काफी पानी है। इसलिए प्रशासन गहराई वाले स्थानों पर लाल फ्लैग लगवाएगा। बेरीकेडिंग भी कराएगा ताकि, स्नान करते हुए लोग गहराई वाले क्षेत्र में जाने से बच सकें। फ्लैग को देखते ही खतरे को पहचान लें।