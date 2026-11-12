Tigri Ganga Mela: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला, मेले में पहली बार मिलेगी ये खास सुविधा

संवाद सहयोगी, मंडी धनौरा (अमरोहा)। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा धाम तिगरी में लगने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। पुलिस प्रशासन के साथ ही विभिन्न विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने जा रहा है। इस बार मेले में 30 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। जबकि पूर्व के वर्षों में यहां 10 बेड का अस्पताल ही बनाया जाता था।