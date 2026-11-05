Tigri Mela: तिगरी मेले की तैयारियों के बीच बढ़ा जलस्तर, ट्रैक्टर-बाइक दलदल में फंसे, श्रद्धालुओं की बढ़ सकती है टेंशन

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि, सेक्टर 17 से 24 तक अधिक वाटर लेवल के चलते सड़कों पर बनी दलदल मुसीबत बन गई है।

स्थिति यह है कि निर्माण सामग्री लेकर पहुंच रहे ठेकेदारों के ट्रैक्टर और मेला क्षेत्र का जायजा लेने जा रहे युवकों की बाइक तक दलदल में फंस रही हैं। ऐसे में समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी उठानी पड़ेगी।

मेला क्षेत्र के सेक्टर 17 से 24 तक सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। जमीन में पानी का स्तर अधिक होने के कारण कई स्थानों पर मिट्टी दलदल में तब्दील हो गई है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।

सड़क निर्माण के लिए सामग्री लेकर पहुंचने वाले ट्रैक्टर भी दलदल में धंस रहे हैं। वहीं, मेले में अपने लिए जगह देखने पहुंच रहे युवकों को बाइक निकालने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय स्तर पर जलस्तर कम करने की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया जा रहा है, जिससे दलदल से राहत मिलने के साथ ही निर्माण कार्य में तेजी आ सके। उधर, श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मेला क्षेत्र में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। गंगा रोड, वीआइपी रोड और सदर बाजार की सड़क का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। अन्य सेक्टरों में भी निर्माण कार्य जारी है।