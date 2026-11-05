तिगरी गंगा मेला 2026: इस बार महापुरुषों के नाम पर होंगे 21 घाट, 12 घंटे मिलेगी बिना रुकावट बिजली

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेला की तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। प्रशासन द्वारा सड़कों के निर्माण से लेकर मेला को सेक्टरों में विभाजित करने का काम चल रहा है। इसके साथ ही उसके द्वारा घाटों का निर्माण भी किया जाएगा। मेला में 21 घाट बनाए जाएंगे। प्रत्येक घाट का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा।

पिछले साल की तरह इस बार भी तिगरी गंगा मेला की तैयारियों को परवान चढ़ाने में प्रशासन जुटा है। यहां बता दें कि गत वर्ष मेला में 21 घाट बनाए गए थे। अबकी बार भी उनकी संख्या इतनी ही रहेगी। हर घाट का नाम अलग-अलग और महापुरुषों के नाम पर होगा।