Tigri Ganga Mela 2026: मां गंगा के जयकारों से गूंजेगा तिगरी धाम! 22 सेक्टरों में सजेगा आस्था का महासंगम

संवाद सहयोगी, गजरौला, तिगरी गंगा धाम (अमरोहा)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गंगा तिगरी मेले का स्वरूप अब धीरे-धीरे आकार लेने लगा है। मां गंगा के जयकारों और भक्ति की छटा के बीच लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार मेला 22 सेक्टरों में बसाया जाएगा।

श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्थाओं की जरूरत को देखते हुए सेक्टरों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारियों में तेजी ला दी है।

गंगा तिगरी मेले में हर वर्ष दूर-दराज के क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन और पुण्य स्नान की आस्था लेकर पहुंचते हैं। श्रद्धालु तिगरी धाम में अपने तंबू लगाकर कई दिनों तक प्रवास करते हैं। पूरा मेला भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के रंग में रंग जाता है। गंगा मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। वहीं, बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं और मेले में लगने वाली दुकानों पर भी रौनक दिखाई देती है।

मेले को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए गंगा रोड, सदर बाजार रोड, वीआइपी रोड और ट्रैक्टर रोड पर काम चल रहा है। इन मार्गों को दुरुस्त करने के साथ ही मेले की अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप देने की तैयारी है।