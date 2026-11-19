संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले में अब रौनक दिखाई देने लगी है। गंगा मैया के जयकारों, धार्मिक आस्था और मनोरंजन के आकर्षण के बीच मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 20 नवंबर को मेले का विधिवत शुभारंभ होगा।

शुभारंभ कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए धर्मनगरी को भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मेले में सेक्टर एक से लेकर 24 तक बाजारों की बसावट का कार्य पूरा हो चुका है। दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाने में जुटे हैं। वहीं, गंगा घाटों की सफाई का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। इस बार मेले को पहले से अधिक भव्य स्वरूप देने की तैयारी की गई है। रात होते ही पूरा मेला रंग-बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है।