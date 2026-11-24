संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। अटूट आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा सोमवार को तिगरी गंगा घाट पर देखने को मिला। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़े जनसैलाब से पूरा गंगा तट भक्तिमय हो उठा। घाट पर चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही थी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो गंगा का पूरा तट श्रद्धालुओं के सिरों से ढक गया हो। हर तरफ मां गंगा के जयकारे, घंटियों की गूंज और भक्ति के स्वर सुनाई दे रहे थे।

सुबह करीब 10 बजे श्रद्धालु अपने-अपने तंबुओं से निकलकर गंगा स्नान के लिए घाटों की ओर पहुंचने लगे। इसके बाद स्नान का सिलसिला दोपहर करीब दो बजे तक लगातार चलता रहा। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने पूरे उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ मां गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाई। श्रद्धालु ''जय गंगे मां'' और ''हर-हर गंगे'' के जयकारे लगा रहे थे। हर चेहरे पर श्रद्धा और मन में मां गंगा के प्रति अटूट विश्वास दिखाई दे रहा था। साथ ही घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों की भी धूम रही। अनेक श्रद्धालुओं ने पुरोहितों के माध्यम से विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। कहीं छोटे-छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार कराया जा रहा था तो कहीं श्रद्धालु सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। पुरोहित मंत्रोच्चार और पूजा-पाठ में लीन दिखाई दिए, वहीं श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते रहे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा तिगरी गंगा घाट मां गंगा की भक्ति में डूब गया हो।्सार धु-संतों ने सूर्योदय के साथ किया गंगा स्नान सेक्टर नंबर एक में ठहरे साधु-संतों ने भी सूर्योदय के साथ ही मां गंगा की पावन धारा में स्नान किया। संतों ने गंगाजल से जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे साधु-संत भी पूरे श्रद्धाभाव के साथ स्नान में शामिल हुए। उनके शिविरों में भी धार्मिक वातावरण बना हुआ है।

भक्ति के रंग में रंगा तिगरी मेला, बाजारों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा किनारे लगने वाले तिगरी मेले में भक्ति और उल्लास का रंग अब धीरे-धीरे गहराने लगा है। मेले के बाजारों में भी खूब चहल-पहल दिखाई देने लगी है। मेले का मुख्य आकर्षण सदर बाजार स्थित मीना बाजार और सदर चौक बना हुआ है।