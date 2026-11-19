जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा घाट पर 21 नवंबर को सनातन धर्म जागरण शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा।

कुंभ मेले की तर्ज पर निकलने वाली इस शोभायात्रा में देशभर के संत-महात्माओं और नागा साधुओं का जमावड़ा रहेगा। संतों के सानिध्य में निकलने वाली शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कुंभ मेले जैसा दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलेगा।